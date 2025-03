Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 68,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 68,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 69,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.727 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 121,00 EUR erreichte der Titel am 20.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 75,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 55,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,687 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 62,58 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 14.05.2025 vorlegen. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

