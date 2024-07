Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Freitagvormittag südwärts

Blick auf Carl Zeiss Meditec-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 62,05 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 62,05 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 61,90 EUR. Bei 62,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.419 Stück gehandelt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 99,44 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,95 EUR am 17.07.2024. Mit Abgaben von 1,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,945 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,13 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Carl Zeiss Meditec dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,13 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

