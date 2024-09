Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 59,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere um 15:51 Uhr 1,3 Prozent. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 60,10 EUR. Bei 59,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 58.452 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 107,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 54,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,892 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 70,50 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2024 veröffentlicht. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.12.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 1,93 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

