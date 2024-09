Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 59,75 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 59,75 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,05 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.592 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 107,11 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.09.2024 auf bis zu 54,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 8,62 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,892 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.12.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,93 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot