Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 69,50 EUR ab.

Um 11:49 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 69,50 EUR ab. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,90 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,00 EUR. Zuletzt wechselten 90.969 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 20.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,29 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,687 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,58 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q2 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,96 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

