Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 57,50 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 57,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 57,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.110 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Kursplus von 115,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 54,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,892 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 289,77 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 1,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

