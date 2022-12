Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verliert am Dienstagvormittag

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 115,90 EUR. Im Tief verlor die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 114,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 115,00 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.873 Stück gehandelt.

Bei 187,00 EUR erreichte der Titel am 03.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,02 Prozent. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 13,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 159,80 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 445,23 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 398,46 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 09.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 3,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

