Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 64,50 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,3 Prozent auf 64,50 EUR. Bei 64,05 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 66,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 187.381 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 123,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 91,86 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.06.2024 bei 64,05 EUR. Mit Abgaben von 0,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,957 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,63 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

