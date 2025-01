Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zieht am Mittwochmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 49,04 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 49,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 48,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 62.518 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.03.2024 auf bis zu 123,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 152,35 Prozent Luft nach oben. Bei 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 9,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Carl Zeiss Meditec seine Aktionäre 2023 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,737 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 59,19 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 12.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 06.02.2026 werfen.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

