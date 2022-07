Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec reagiert am Freitagnachmittag positiv

Um 22.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 138,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 140,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 136,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.202 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,00 EUR erreichte der Titel am 18.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 31,21 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 104,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,90 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 174,14 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,61 EUR im Vorjahresquartal. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 445,23 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 398,46 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 05.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 11.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,81 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec