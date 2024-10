Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verliert am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 62,05 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 62,05 EUR. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 61,95 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.710 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 99,44 Prozent hinzugewinnen. Bei 54,60 EUR fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,912 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 70,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.12.2024 vorlegen. Am 05.12.2025 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2024 1,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

