Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 63,25 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 63,25 EUR zu. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 63,40 EUR. Bei 63,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.402 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 95,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,60 EUR. Dieser Wert wurde am 13.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,68 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,912 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 11.12.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.12.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,87 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

