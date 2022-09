Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Im XETRA-Handel kam die Carl Zeiss Meditec-Aktie um 09:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 107,00 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 107,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 106,30 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.639 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 24.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 201,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,95 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 104,55 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 2,34 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 163,67 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 13.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,61 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 445,23 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 398,46 EUR umsetzen können.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.12.2022 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 08.12.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Experten sehen bei Carl Zeiss Meditec-Aktie Potenzial

Carl Zeiss Meditec-Aktie in Rot: Zunehmender Optimismus für Geschäftsjahr

Juli 2022: Experten empfehlen Carl Zeiss Meditec-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec AG

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec