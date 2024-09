Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Montagnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 58,55 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 58,55 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 58,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.295 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 14.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 52,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.09.2024 (54,60 EUR). Abschläge von 6,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,892 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,93 EUR je Aktie.

