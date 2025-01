Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 54,95 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 54,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 55,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,25 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 19.124 Aktien.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 125,20 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (44,28 EUR). Mit einem Kursverlust von 19,42 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,697 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.02.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 06.02.2026 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

