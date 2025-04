Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Outperform

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die Unternehmen der Medizintechnik wären in unterschiedlichem Ausmaß von einer etwaigen Rezession betroffen, schrieb Analystin Susannah Ludwig in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Kritisch seien vor allem Geräte für medizinische Einsätze, die Patienten ganz oder zum größeren Teil aus eigener Tasche bezahlen müssen. Carl Zeiss Meditec sei in dieser Hinsicht ihren bewerteten Unternehmen am wenigsten betroffen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 16:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec