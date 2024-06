Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 66,55 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 66,55 EUR zu. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,65 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 254.862 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 62,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,940 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,38 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 289,77 Mio. EUR, gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Carl Zeiss Meditec-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

