Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagvormittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 63,50 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 63,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 62,30 EUR. Bei 63,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.675 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. 94,88 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 62,30 EUR fiel das Papier am 24.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,89 Prozent.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,957 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,38 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Carl Zeiss Meditec am 06.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,28 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

