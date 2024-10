Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec büßt am Nachmittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 61,95 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:46 Uhr um 1,0 Prozent auf 61,95 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 61,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.943 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Gewinne von 99,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 13,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,891 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.12.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

