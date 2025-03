Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 67,30 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:07 Uhr bei 67,30 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,30 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 65,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.622 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Bei 120,00 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 78,31 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 44,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,687 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 62,58 EUR angegeben.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

