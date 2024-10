Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec reagiert am Freitagnachmittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 62,50 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Carl Zeiss Meditec zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 62,50 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 62,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 61,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.531 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 123,75 EUR markierte der Titel am 14.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 54,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,891 EUR. Im Vorjahr erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,50 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.12.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,86 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

