Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,6 Prozent im Minus bei 65,80 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 4,6 Prozent im Minus bei 65,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 65,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.122 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 45,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,681 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,58 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 289,77 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,77 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 14.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Carl Zeiss Meditec die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carl Zeiss Meditec ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

