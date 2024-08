Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verbilligt sich am Montagmittag

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 62,90 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 62,90 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie sank bis auf 62,90 EUR. Bei 63,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 12.862 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 96,74 Prozent Luft nach oben. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,12 Prozent würde die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,893 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 71,63 EUR an.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Carl Zeiss Meditec-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.12.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 05.12.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Carl Zeiss Meditec-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.

