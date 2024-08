Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 63,70 EUR.

Um 11:38 Uhr ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 63,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 63,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.323 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 123,75 EUR erreichte der Titel am 14.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 48,53 Prozent niedriger. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,05 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,893 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,63 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.12.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 05.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten