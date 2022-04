Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 121,50 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 123,65 EUR. Bei 119,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 38.025 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2021 auf bis zu 202,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 39,85 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 117,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2022). Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 3,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 184,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 11.02.2022 vor. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 EUR je Aktie gewesen. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 410,20 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 368,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.05.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 08.05.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,18 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

