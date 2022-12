Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 116,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 116,80 EUR. Mit einem Wert von 116,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.040 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 187,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.01.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (101,75 EUR). Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 14,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 159,80 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Am 13.05.2022 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 445,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 398,46 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 09.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2023 3,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec