Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit grünen Vorzeichen

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 62,25 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 62,25 EUR. Bei 62,50 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 61,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.267 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 49,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,50 EUR am 25.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,88 EUR aus.

Am 09.12.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2026 3,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

