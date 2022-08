Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Dienstagnachmittag zu

Um 04:22 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 126,65 EUR zu. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zog in der Spitze bis auf 128,90 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.710 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2021 auf bis zu 202,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 104,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 21,14 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 171,17 EUR an.

Am 13.05.2022 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,61 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 445,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 398,46 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.12.2022 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Carl Zeiss Meditec möglicherweise am 08.12.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,82 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec