Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Freitagmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 66,75 EUR zu.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 66,75 EUR. Bei 67,25 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 66,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 12.712 Stück.

Bei einem Wert von 123,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2024). Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 85,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 59,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 11,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,893 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 71,63 EUR.

Carl Zeiss Meditec veröffentlichte am 09.12.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.12.2024 erwartet. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.12.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,94 EUR je Aktie.

