Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,7 Prozent auf 129,00 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 129,35 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.328 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 16.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,75 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 26,78 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 162,83 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 13.05.2022 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,61 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 445,23 EUR im Vergleich zu 398,46 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.12.2022 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 08.12.2023.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

