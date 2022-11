Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittwochvormittag fester

Um 09:22 Uhr stieg die Carl Zeiss Meditec-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 127,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 127,65 EUR. Bei 127,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 1.052 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,50 EUR) erklomm das Papier am 16.12.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,28 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,75 EUR am 28.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 25,45 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 162,83 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carl Zeiss Meditec am 13.05.2022. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carl Zeiss Meditec noch ein Gewinn pro Aktie von 0,61 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent auf 445,23 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 398,46 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.12.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 08.12.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,84 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

