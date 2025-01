Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verbilligt sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 58,05 EUR.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 58,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 57,80 EUR. Bei 58,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Carl Zeiss Meditec-Aktien beläuft sich auf 4.927 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie ist somit 113,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,28 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,699 EUR. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 59,06 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 12.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 06.02.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,04 EUR je Aktie belaufen.

