Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec macht am Mittwochvormittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt wies die Carl Zeiss Meditec-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 63,95 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Carl Zeiss Meditec-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 63,95 EUR zu. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 64,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 63,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 6.287 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.03.2024 bei 123,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 93,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Bei 59,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,20 EUR aus. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 73,88 EUR.

Am 09.12.2016 legte Carl Zeiss Meditec die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2016 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 289,77 Mio. EUR eingefahren.

Carl Zeiss Meditec wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Carl Zeiss Meditec dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 3,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

