Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag behauptet

Die Aktie von Carnival zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Carnival-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 17,71 USD.

Die Carnival-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 17,71 USD an der Tafel. Die Carnival-Aktie legte bis auf 17,79 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Carnival-Aktie bis auf 17,58 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 17,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 638.717 Carnival-Aktien.

Bei 19,74 USD markierte der Titel am 23.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,85 USD am 24.10.2023. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 38,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Carnival gewährte am 25.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,07 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Carnival mit -0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 5,78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,91 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.09.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Carnival im Jahr 2024 1,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

