Carnival Aktie News: Carnival gewinnt am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 2,3 Prozent auf 16,51 EUR. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 16,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,51 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2021 auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 13,75 EUR. Abschläge von 20,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Carnival ließ sich am 22.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Carnival vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Carnival mit einem Umsatz von insgesamt 1.623,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6.142,31 Prozent gesteigert.

Am 23.06.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2023 1,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

