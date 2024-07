Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gibt am Nachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Carnival befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,3 Prozent auf 17,33 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 17,33 USD. In der Spitze büßte die Carnival-Aktie bis auf 17,33 USD ein. Bei 17,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 384.882 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2023 markierte das Papier bei 19,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,91 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 10,85 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 59,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 25.06.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,32 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Carnival 5,78 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,91 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2024 terminiert.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus

Handel in New York: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert im Plus