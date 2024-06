Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 16,55 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 16,55 USD zu. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 16,55 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 16,18 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.063.164 Carnival-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,27 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,85 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 34,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Carnival veröffentlichte am 27.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,98 Prozent auf 5,41 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carnival am 20.06.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

