Carnival Aktie News: Carnival zieht am Mittag an

Die Carnival-Aktie konnte um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 17,53 EUR. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,75 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,19 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 2.075 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei 26,00 EUR erreichte der Titel am 04.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carnival-Aktie derzeit noch 48,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 13,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 22.03.2022 hat Carnival die Kennzahlen zum am 28.02.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,65 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 26,00 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 98,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 1,62 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Carnival-Bilanz für Q1 2022 wird am 22.03.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2022 rechnen Experten am 23.06.2022.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,37 USD fest.

