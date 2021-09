Carnival Aktie News: Carnival gewinnt an Boden

Die Carnival-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 19,54 EUR. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,54 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 959 Carnival-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.06.2021 erreicht. Bei 10,49 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.10.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,168 USD je Carnival-Aktie.

Carnival Corp. & plc ist ein führender internationaler Reiseveranstalter. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Kreuzfahrten durch die Carnival Cruise Lines (Carnival) und Costa Cruises (Costa) sowie andere Veranstalter an. Der Premiumsektor wird von Holland America Line, der obere Premiumsektor durch Cunard Line und die Luxusklasse durch Seabourn Cruise Line und Windstar Cruises bedient. Die Flotte besteht aus insgesamt 101 Kreuzfahrtschiffen. Das Portfolio des Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Marken, die zu den führenden Veranstaltern von Kreuzfahrten in Nordamerika und Europa zählen, zusammen. Dazu gehören: Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises, Seabourn, AIDA Cruises, Costa Cruises, Cunard, P&O Cruises (Australia) and P&O Cruises (UK).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com