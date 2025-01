Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gibt am Mittwochnachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 23,77 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 23,77 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 23,41 USD. Bei 23,52 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 547.473 Carnival-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,16 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 12,48 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,78 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Carnival gewährte am 20.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 USD, nach -0,04 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,94 Mrd. USD – ein Plus von 10,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Carnival 5,40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 01.04.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,77 USD je Aktie.

