Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Carnival-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 17,38 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 17,38 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Carnival-Aktie bis auf 17,31 USD. Bei 17,68 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 884.154 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei 19,74 USD markierte der Titel am 23.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 11,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,85 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2024 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 25.06.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,78 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,91 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Carnival wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2024 1,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

