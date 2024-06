Aktie im Blick

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Mittwochnachmittag fester

12.06.24 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 16,84 USD nach oben.

Das Papier von Carnival legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,1 Prozent auf 16,84 USD. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 16,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 734.347 Carnival-Aktien den Besitzer. Mit einem Kursgewinn bis auf 19,74 USD erreichte der Titel am 23.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 14,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,85 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,60 Prozent. Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 27.03.2024 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 29.02.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4,43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Carnival am 25.06.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Carnival rechnen Experten am 19.06.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 1,01 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus Schwacher Handel: S&P 500 am Nachmittag in Rot Handel in New York: Das macht der S&P 500 aktuell

