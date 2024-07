Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Im New York-Handel gewannen die Carnival-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Carnival-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 18,42 USD. Die Carnival-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,48 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 18,15 USD. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 651.919 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 6,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 10,85 USD. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 69,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Carnival-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 25.06.2024 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,78 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,91 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 26.09.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,16 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Zuversicht in New York: S&P 500 startet in der Gewinnzone

Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus

Handel in New York: S&P 500 bewegt sich am Nachmittag im Plus