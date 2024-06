Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagnachmittag im Sinkflug

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carnival gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 6,1 Prozent auf 15,51 USD.

Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 6,1 Prozent auf 15,51 USD ab. Die Carnival-Aktie sank bis auf 15,46 USD. Mit einem Wert von 16,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 810.126 Carnival-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 21,43 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,85 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 27.03.2024 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 29.02.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,17 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,98 Prozent auf 5,41 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.06.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 19.06.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Carnival.

Von Analysten wird erwartet, dass Carnival im Jahr 2024 1,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Börse New York in Grün: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus

Schwacher Handel: S&P 500 am Nachmittag in Rot

Handel in New York: Das macht der S&P 500 aktuell