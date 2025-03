NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich zum Handelsende schwächer

S&P 500 aktuell

Der S&P 500 verlor am Dienstag an Wert.

Am Dienstag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 1,07 Prozent auf 5.614,66 Punkte nach unten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 46,607 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,351 Prozent auf 5.655,21 Punkte an der Kurstafel, nach 5.675,12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.654,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.597,76 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 18.02.2025, bei 6.129,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.872,16 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 18.03.2024, einen Stand von 5.149,42 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4,33 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6.147,43 Punkte. Bei 5.504,65 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit IPG Photonics (+ 4,39 Prozent auf 66,10 USD), Discover Financial Services (+ 3,82 Prozent auf 158,83 USD), Viatris (+ 2,92 Prozent auf 9,52 USD), The Mosaic (+ 2,53 Prozent auf 27,20 USD) und Coterra Energy (+ 2,17 Prozent auf 28,77 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Super Micro Computer (-9,63 Prozent auf 37,90 USD), Royal Caribbean Cruises (-7,31 Prozent auf 203,38 USD), Tesla (-5,34 Prozent auf 225,31 USD), Alaska Air Group (-5,10 Prozent auf 52,34 USD) und Norwegian Cruise Line (-4,84 Prozent auf 19,07 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 61.986.364 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,928 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net