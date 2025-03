DAX mit fester Eröffnung -- Börsen in Fernost mit Zuwächsen -- Fraport verdient mehr, warnt vor hohen Standortkosten -- BASF investiert in Wasserstoff-Technologie -- BYD, Goldpreis, Apple im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt verbucht am Dienstag im frühen Handel Gewinne. Der DAX gewinnt zum Erklingen der Startglocke 0,48 Prozent auf 23.266,65 Punkte.

Der TecDAX tendiert daneben ebenfalls etwas höher. Am Dienstag nimmt der deutsche Leitindex weiter Kurs auf sein Rekordhoch vom 6. März bei knapp 23.476 Punkten. Als Treiber wird die Perspektive einer gelockerten Schuldenbremse gesehen, denn am Vormittag beginnt die Sondersitzung des alten Bundestags zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zum Sondertopf für Infrastruktur und Klima. Zuletzt hatte die Aussicht auf öffentliche Investitionen in Milliardenhöhe in den kommenden Jahren den DAX auf neue Höchststände getrieben. "Eine Bazooka bei den Staatsausgaben hilft allein nicht", gibt allerdings Michael Heise, Ökonom vom Vermögensverwalter HQ Trust, zu bedenken. Nennenswertes Wachstum sei nur dann zu erwarten, "wenn wir nicht in einen Handelskrieg mit den USA hineingezogen werden und erste Reformen bei Steuern, Sozialausgaben und Bürokratieabbau beginnen".





Anleger an den Börsen in Europa wagen sich am Dienstag zunächst etwas aus ihrer Deckung. Der EURO STOXX 50 ist mit einem Aufschlag in den Handel gegangen. Anleger rechnen erneut mit einem volatilen Geschäft. Die Woche stecke voller "Risk Events", von denen jedes für sich allein ausreiche, um die Marktrichtung zu ändern, heißt es. Während die Aufmerksamkeit in Deutschland auf der Abstimmung zum Schuldenpaket im Bundestag liege, blicke man international auf das angekündigte Trump-Putin-Telefonat zu einer eventuellen Waffenruhe in der Ukraine. Am Mittwoch steht dann die Entscheidung der US-Notenbank an, am Freitag der Große Verfalltag an den internationalen Terminbörsen.





An der Wall Street bewegten sich die Kurse zum Wochenstart nach oben. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 41.841,63 Punkte aus der Sitzung. Er hatte zur Startglocke noch minimal verloren, konnte sich dann jedoch auf grünes Terrain vorarbeiten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite wies zum Handelsschluss einen Gewinn von 0,31 Prozent auf 17.808,66 Zähler aus. Auch er hatte zu Beginn nachgegeben und sich dann - nach anfänglichen Schwankungen - für den Weg nach oben entschieden. Während gute Einzelhandelsumsätzen für etwas Erleichterung sorgten, sendete der unerwartet schwache Empire State Manufacturing Index gemischte Signale. Er stützte jedoch die Hoffnung auf eine Zinssenkung. Der Blick der Anleger richtete sich dabei auf die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Eine Änderung des Leitzinses wird nicht erwartet, doch Aussagen zur künftigen Geldpolitik könnten die Marktstimmung beeinflussen. Während einige Beobachter Zinssenkungen aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten für notwendig halten, sehen andere Trumps protektionistische Maßnahmen als inflationstreibend und argumentieren gegen eine Lockerung der Geldpolitik.