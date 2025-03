UBS sieht Goldmarkt in anhaltendem Aufwärtstrend und hebt Kursziel für den Goldpreis an

Silberpokal geht an Deutschland: Diese Länder horten die größten Mengen an Gold

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Samstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe

Heute im Fokus

Amazon sichert sich Aktienoption an Applied Optoelectronics. Palantir Warp Speed gibt neue Kunden bekannt. Tesla warnt vor negativen Folgen durch Trump-Zölle - Heftige Vorwürfe gegen Arbeitspraxis in Grünheide. Compass will wohl Buffetts Immobilienmaklergeschäft übernehmen. EZB erlaubt UniCredit größeren Commerzbank-Anteil. Mercedes-Chef sieht Konzern fast so amerikanisch wie US-Unternehmen.