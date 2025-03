• Trump bringt Kryptowährungen unter Druck

• Yuga-Manager befürchtet starken Preisverfall, ähnlich wie in früheren Marktzyklen

• Gemischte Reaktionen der Krypto-Community auf den X-Beitrag

Krypto-Anleger hatten es in den letzten Wochen ziemlich schwer. Insbesondere die von Donald Trump losgetretenen Handelskonflikte haben die Anlegerstimmung im Allgemeinen und auch den Kryptomarkt im Besonderen schwer belastet. Durch die starken Preisschwankungen gerieten auch einige Ether-Wale unter Druck, ihre Positionen zu sichern um Liquidationen zu vermeiden. Sie mussten Millionen von Dollar bewegen, um ihre Positionen zu schützen.

Nun sind erfahrene Kryptoanleger solch starke Kursschwankungen gewöhnt, deshalb ist die jüngste Warnung eines Experten umso aufsehenerregender. Der Vizepräsident für Blockchain bei Yuga Labs, dem Unternehmen hinter solch bekanntesten NFT-Projekten wie Bored Ape Yacht Club (BAYC), CryptoPunks und Meebits, glaubt, dass der Ether-Preis in einem anhaltenden Bärenmarkt deutlich tiefer fallen könnte als dies einige Analysten für möglich halten.

Der unter dem Pseudonym "Quit" bekannte Manager wandte sich auf der Social Media Plattform X gegen Analysten, die einen möglichen Tiefpunkt für Ether bei 1.500 Dollar vermuteten. Hierauf bezugnehmend schrieb "Quit" in einem Beitrag vom 10. März: "Ein echtes Bärenmarktziel, wenn wir gerade erst anfangen, wäre ~$200-$400. Das ist ein 80-prozentiger Drawdown von hier aus, 90-prozentiger Gesamtdrawdown - im Einklang mit vergangenen Bärenmärkten." Zum Vergleich: Derzeit notiert ETH bei 1.914 Dollar (Stand: 16.03.2025)

