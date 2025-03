Revolution bei E-Autos

Der chinesische E-Autobauer BYD hat am Montag eine neue Schnellladetechnologie präsentiert, die Elektrofahrzeugen innerhalb von nur fünf Minuten 400 Kilometer Reichweite verschafft. Die BYD-Aktie kletterte daraufhin am Dienstag in Hongkong auf ein neues Allzeithoch.

• BYD stellt neue Schnellladetechnologie vor

• Deutlich schnelleres Laden als bei Tesla oder Mercedes-Benz

• Großes Ladenetzwerk in China geplant

Wer­bung Wer­bung

BYD revolutioniert das Schnellladen: 400 Kilometer in fünf Minuten

Der chinesische Autobauer BYD hat am Montag seine neue "Super e-Platform" vorgestellt, die mit einer Ladeleistung von bis zu 1.000 Kilowatt Elektroautos in Rekordzeit aufladen soll. Die neue Technologie soll laut "CNBC" dafür sorgen, dass der Akku eines E-Autos in nur fünf Minuten so aufgeladen wird, dass er wieder über eine Reichweite von 400 Kilometern verfügt. Zum Vergleich: Teslas modernste Supercharger liefern nur bis zu 500 Kilowatt und benötigen rund 15 Minuten für 270 Kilometer. Sollte sich die Ladeleistung von BYD in der Praxis bestätigen, wäre das ein massiver Fortschritt gegenüber der Konkurrenz.

Wer­bung Wer­bung

Die Lösung für die Ängste vieler Kunden rund um die Reichweite und Ladezeiten von E-Autos bestehe darin, "die Ladezeit von Elektrofahrzeugen so kurz wie die Tankzeit von Benzinfahrzeugen zu machen", erklärte Wang Chuanfu, Vorstandsvorsitzender und Präsident von BYD, laut "Reuters" bei der Präsentation der neuen Technologie. "Dies ist das erste Mal in der Branche, dass bei der Ladeleistung diese Einheit Megawatt (Ladung) erreicht wurde", ergänzte er außerdem laut der Nachrichtenagentur.

Die ersten Modelle, die die neue "Super e-Platform" unterstützen werden, sind laut "CNBC" die Limousine Han L und der SUV Tang L. Der offizielle Vorverkauf dieser Fahrzeuge hat in China bereits begonnen. Zudem plane BYD laut der Nachrichtenseite, in China mehr als 4.000 ultraschnelle Ladestationen für die neue Plattform zu errichten, nannte jedoch bislang keine Details zu Zeitplan oder Kosten.

Wer­bung Wer­bung

BYD setzt Konkurrenten unter Druck

Die neue Technologie könnte laut einem Experten erhebliche Auswirkungen auf den Wettbewerb in der Elektroautobranche haben. So bezeichnete der unabhängige chinesische Automobilanalyst Xing Lei die Innovation in einem Beitrag auf LinkedIn als "nicht von dieser Welt". "Es ist herzzerreißend, erdrückend, traumatisch, erschütternd, qualvoll, entsetzlich und schmerzhaft für die Konkurrenz, insbesondere für die ausländischen Autohersteller", schrieb Lei weiter. Dabei hatte der Experte wohl auch Tesla im Blick, dessen Supercharger nur halb so schnell sind. Doch auch der neue Mercedes CLA wird laut "CNBC" innerhalb von 10 Minuten nur auf bis zu 325 Kilometer Reichweite aufgeladen werden können.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. "Schnelleres Laden ist definitiv ein Plus, aber für Besitzer von Elektrofahrzeugen hat die Gesamtbatteriereichweite und die Bequemlichkeit der Ladeanschlüsse noch höhere Priorität", sagte Michael Dunne, CEO von Dunne Insights, gegenüber der Nachrichtenseite.

BYD-Aktie in Hongkong mit neuem Allzeithoch

Die Anleger reagierten begeistert auf die Vorstellung der neuen Technologie. Die BYD-Aktie steigt am Dienstag in Hongkong zeitweise um 3,63 Prozent auf 399,60 HKD. Zuvor hatte sie im Handelsverlauf bei 408,80 HKD sogar ein neues Allzeithoch erklommen.

Redaktion finanzen.net