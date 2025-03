Gewinnserie

Die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten NEL ASA erlebt derzeit einen bemerkenswerten Aufwärtstrend. Kursbewegende Unternehmensnachrichten sind jedoch Mangelware.

• NEL-Aktie mit starkem Kursanstieg in den letzten Tagen

• Wasserstoffkonzern lädt zur Hauptversammlung

• Kooperation mit SAMSUNG E&A und deutsches Finanzpaket als anhaltende Kurstreiber

Wer­bung Wer­bung

Am Dienstag geht es für die NEL-Aktie an der Börse in Oslo zeitweise um 6,81 Prozent auf 3,418 NOK nach oben. Bereits in den fünf Handelstagen zuvor hatte die Aktie einen Wertzuwachs von rund 56 Prozent verzeichnen können, ihre Performance seit Jahresbeginn ist damit nun klar positiv (Stand: Schlusskurs vom 17. März 2025). Trotz dieser starken Entwicklung notiert die Aktie auf 52-Wochen-Sicht jedoch weiterhin deutlich im Minus.

In den vergangenen Tagen profitierte der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA vor allem von einer strategischen Partnerschaft mit dem südkoreanischen Unternehmen SAMSUNG E&A, die in der vergangenen Woche verkündet wurde. Im Rahmen dieser Kooperation wurde SAMSUNG E&A auch zum größten Einzelaktionär von NEL.

Wer­bung Wer­bung

NEL ASA lädt zur Hauptversammlung: Weichenstellung für die Zukunft

Am Montag veröffentlichte NEL ASA die Einladung zur Hauptversammlung, die am 10. April stattfinden soll und rein virtuell abgehalten wird. Auf der Agenda steht unter anderem die Verlängerung der Möglichkeit zur Durchführung einer Kapitalerhöhung und dem Erwerb eigener Aktien. Diese Maßnahmen sollen dem Unternehmen weiterhin eine gewisse finanzielle Flexibilität sichern, da die bisherigen Ermächtigungen laut Unternehmensangaben mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung auslaufen.

Deutsches Finanzpaket als zusätzlicher Impulsgeber

Neben der Partnerschaft mit Samsung E&A dürften sich auch die geplanten milliardenschweren Investitionen Deutschlands in den Klimaschutz positiv auf die NEL-Aktie auswirken. Am heutigen Dienstag soll der Bundestag über das historische Finanzpaket mit schuldenfinanzierten Investitionen in Milliardenhöhe abstimmen, das auch einen Sondertopf für Infrastruktur und Klima vorsieht. So sollen auf Drängen der Grünen 100 Milliarden Euro in den Klimaschutz fließen. Von diesen Ausgaben könnte womöglich auch NEL ASA profitieren, da grüner Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen könnte, um Klimaziele zu erreichen. Nachdem das Finanzpaket im Bundestag die erste Hürde genommen hat, muss allerdings noch der Bundesrat zustimmen.

Redaktion finanzen.net